İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya dünyanın en hızlı mermi trenini test ediyor

Japonya dünyanın en hızlı mermi trenini test ediyor
Japonya dünyanın en hızlı mermi trenini test ediyor

Japonya'nın üzerinde çalıştığı, saatte 400 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı mermi treninde test aşamasına gelindi.

Dünyanın en hızlı trenlerini ulaşım ağında etkin bir şekilde kullanan Japonya, bu kez dünyanın en hızlı mermi treni unvanını elde etmeye hazırlanan hızlı tren projesinde test aşamasına geldi. Kawasaki Heavy Industries ve Hitachi firmaları tarafından geliştirilen ve Shinkansen ALFA-X adı verilen mermi treni, ilk olarak 3 yıl sürecek bir test aşamasından geçecek. Saatte 400 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilen trenin 2030 yılında hizmete gireceği öngörülüyor. ALFA-X'in yolcu taşırken çıkacağı en yüksek hız ise saatte 360 kilometre olacak. ALFA-X böylece dünyanın en hızlı “mermi treni” unvanına kavuşacak.

İlk etaptaki test seferlerini gece yarısından sonra Aomori ve Sendai kentleri arasında yapacak olan ALFA-X, teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor. 10 vagona ve yaklaşık 22 metrelik sivri bir buruna sahip olan ALFA-X'in tasarımında, yüksek hızlarda sesin ve basıncın azaltılması hedefleniyor.

Bir benzeri 2020'ye

Japonya, üzerinde çalıştığı bir başka hızlı tren olan Shinkansen N700S modelinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hizmet vereceğini duyurmuş, söz konusu trenin en yüksek hızı 185 kilometre olarak açıklanmıştı. ALFA-X, bu en yüksek hızı kolayca aşacak olsa da 2015 yılında Japonya'da gerçekleştirilen ve 603 kilometre rekor hıza ulaşan deneysel Maglev treninin rekoruna yaklaşamayacak. Buna rağmen ALFA-X'in en yüksek hızda yolcu taşıyan en hızlı mermi treni unvanını elde etmesi bekleniyor.  

Burak Ersoy


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.