Japonya dünyanın en hızlı mermi trenini test ediyor

Dünyanın en hızlı trenlerini ulaşım ağında etkin bir şekilde kullanan Japonya, bu kez dünyanın en hızlı mermi treni unvanını elde etmeye hazırlanan hızlı tren projesinde test aşamasına geldi. Kawasaki Heavy Industries ve Hitachi firmaları tarafından geliştirilen ve Shinkansen ALFA-X adı verilen mermi treni, ilk olarak 3 yıl sürecek bir test aşamasından geçecek. Saatte 400 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilen trenin 2030 yılında hizmete gireceği öngörülüyor. ALFA-X'in yolcu taşırken çıkacağı en yüksek hız ise saatte 360 kilometre olacak. ALFA-X böylece dünyanın en hızlı “mermi treni” unvanına kavuşacak.

İlk etaptaki test seferlerini gece yarısından sonra Aomori ve Sendai kentleri arasında yapacak olan ALFA-X, teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor. 10 vagona ve yaklaşık 22 metrelik sivri bir buruna sahip olan ALFA-X'in tasarımında, yüksek hızlarda sesin ve basıncın azaltılması hedefleniyor.

Bir benzeri 2020'ye

Japonya, üzerinde çalıştığı bir başka hızlı tren olan Shinkansen N700S modelinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hizmet vereceğini duyurmuş, söz konusu trenin en yüksek hızı 185 kilometre olarak açıklanmıştı. ALFA-X, bu en yüksek hızı kolayca aşacak olsa da 2015 yılında Japonya'da gerçekleştirilen ve 603 kilometre rekor hıza ulaşan deneysel Maglev treninin rekoruna yaklaşamayacak. Buna rağmen ALFA-X'in en yüksek hızda yolcu taşıyan en hızlı mermi treni unvanını elde etmesi bekleniyor.

Burak Ersoy



