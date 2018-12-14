Japonya'da Amerikan üssü tartışması

Japonya'da merkezi hükumet ve Okinawa yerel hükumetini karşı karşıya getiren Ginowan şehrindeki ABD Deniz Kuvvetleri Futenma Hava İstasyonu'nun taşınma sürecinde kritik bir adım atıldı. Güçlü yerel muhalefete rağmen üssü taşıma kararından vazgeçmeyen hükumet, Nago şehrindeki Henoko bölgesinde arazi ıslah çalışmalarına başladı. Ekipler, ilk etapta sahil bölgesine moloz yığdı.

An itibariyle yoğun nüfuslu Ginowan şehrinde bulunan ve askeri hava trafiğinin yoğunluğundan dolayı güvenlik tehdidi oluşturan üssün taşınma süreciyle ilgili konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Japonya'yı bekleyen güvenlik risklerinin üssün taşınmasını gerekli hale getirdiğini belirtti. "Japonya-ABD ittifakı altında caydırıcılığımızı sürdürmek istiyoruz” diyen Suga, “Aynı zamanda Futenma Üssü'nün oluşturduğu riskleri de ortadan kaldırmamız gerektiğini aklımızda tutarak, üssü Henoko'ya taşımanın tek geçerli seçenek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezi yönetimden sert tepki

Merkezi hükumetin kararına sert tepki gösteren Eylül ayında seçilen Okinawa Valisi Denny Tamaki ise tıpkı selefinin yaptığı gibi üssün Okinawa'nın tamamen dışına taşınmasını istiyor. Hızlı şekilde inşaata devam eden merkezi hükumeti, süreci 'oldu bittiye getirmekle' itham eden Tamaki, “Bu tür hareketler sadece Okinawa halkından daha güçlü bir muhalefet görmelerine neden olacak” açıklamasında bulundu.

Cuma günü, kıyı şeridinde başlayan inşaat çalışmalarını protesto etmek için üs inşa çalışmalarının sürdüğü bölgede toplanan yerel halk ise üssün taşınma kararını onaylamadıklarını açıkladı.

Washington ve Tokyo arasında 20 yıldan fazla bir süre önce tartışılmaya başlanan taşınma süreci, Okinawa'daki yerel halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Okinawa'daki üssün bölgeye uçak kazaları, güvenlik kaygısı gibi sorunlar getirdiğini savunan halk, Japonya'daki Amerikan üslerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yapan Okinawa'da hiçbir üssün yer almamasını talep ediyor.

Öte yandan Okinawa yerel hükumeti, Şubat ayında konuyla ilgili bağlayıcı olmayan bir referandum yapmayı planlıyor.

Tartışmalar yeni değil

ABD üssünün taşınması planlanan alanın kara kısmında çalışmalar 2015'te başlamış, Shinzo Abe hükumeti, Okinawa yerel hükumeti ile varılan anlaşmanın ardından 2016'nın Mart ayında inşaatı durdurmuştu. İnşaat, Anayasa Mahkemesinin Okinawa hükumetini haksız bulmasının ardından 27 Aralık 2016'da tekrar başlamıştı.

Öte yandan mahkeme Ginowan'da bulunan üssün bölge halkının yaşamını olumsuz etkilediğine hükmederek, hükumeti toplam 22 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Burak Ersoy

