Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi öldü

Japonya'da 1 ayı aşkın süredir ülkenin farklı kesimlerinde etkili olmaya devam eden aşırı sıcakların bilançosu artıyor. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'nın verilerine göre, 14 Ağustos'a kadarki 1 haftalık süre zarfında 7 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki 5 bin 959 kişinin aşırı sıcak kaynaklı belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, vakaların 3 bin 267'sini oluşturan hastaların 65 yaş ve üzeri olduğu kaydedildi.

Öldürücü sıcaklar devam ediyor

Günlerdir etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ülkenin geniş kesimlerinde bugün de devam etti. Termometreler Japonya'nın Tochigi eyaletinde 38,8 dereceyi gösterirken, Gunma eyaletinde ise 37,9 derece sıcaklık ölçüldü. Saitama'da 37,8 dereceyi bulan hava sıcaklıkları, Tokyo'nun merkezinde 36,4 derece oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) aşırı sıcakların etkisini sürdüreceğini belirterek, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Afet Yönetim Ajansı, son olarak 7 Ağustos'a kadarki 1 haftalık sürede 5 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 7 bin 218 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, hastaneye kaldırılanların 3 bin 982'sinin 65 yaş ve üstü olduğu ifade edilmişti.

Burak Ersoy

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