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Japonya'da fırtına devam ediyor: 1 ölü, 49 yaralı

Japonya'da fırtına devam ediyor: 1 ölü, 49 yaralı
Japonya'da fırtına devam ediyor: 1 ölü, 49 yaralı

Japonya’da etkisini sürdüren Tropikal Krosa Fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Japonya'da fırtına devam ediyor: 1 ölü, 49 yaralı - Tıkla İzle

Dört gündür Japonya'yı alarma geçiren ve dün itibariyle ülkenin kıyılarına ulaşan Tropikal Krosa Fırtınası nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 49 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Fırtınanın Hiroşima ve Shimane eyaletlerine şiddetli sağanak yağış bıraktıktan sonra kuzeye doğru ilerlediğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı, bugün için Pasifik kıyılarında gün boyu devam edecek yağışların 800 milimetreye ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Yetkililer, yağış beklenen bölgelerde halkı sel ihtimaline karşı dikkatli olmaya çağırırken, Kyoto, Nara, Gifu ve Yamanashi bölgeleri için de toprak kayması uyarısı yapıldı. Fırtınanın yarına kadar ülkenin kuzeyinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Hayatı olumsuz etkiledi 

Tropikal Krosa Fırtınası, yaz tatili sezonunun ortasında Japonya'daki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Havayolu firmaları, dün iptal ettiği 800'den fazla iç hat uçuşuna bu sabah 48 uçuş daha ekledi. İptal edilmeyen uçuşlarda da uçakların şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan pistlere iniş yaparken zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Çok sayıda uçuşta gecikmeler meydana gelirken havayolu firmaları, yolculara uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri takip etmeleri çağrısında bulundu. 

Japonya'nın batısında dün iptal edilen hızlı tren seferleri ise bu sabah itibariyle normale döndü. Ancak demiryolu işletmecileri, fırtınanın ardından rayların güvenliğini kontrol etmek amacıyla bazı rutin seferlerin iptal edileceğini duyurdu. Fırtınanın bugün Hokkaido Adası'nda etki göstermesi beklenirken, bölgedeki bazı tren seferlerinin askıya alınacağı açıklandı.  

Burak Ersoy
 

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