Japonya'da Lambda mutasyonu alarmı: Olimpiyatlar ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Japonya'da 6 Ağustos'ta ilk kez görüldüğü bildirilen korona virüsün (Covid-19) Lambda mutasyonunun, 8 Ağustos'ta son bulan 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Japon medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Peru'ya seyahat geçmişi bulunan bir kadının, 20 Temmuz'da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indiği tespit edildi.

Olimpiyatlar için ülkeye gelen 30 yaşlarındaki şahsa havalimanında yapılan test ile Covid-19 teşhisi konduğu belirtilirken, Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitü (NIID) tarafından yapılan vaka analizinde kadında, Lambda mutasyonu tespit edildiği bildirildi.

NIID, söz konusu vakanın ülkedeki ilk Lambda mutasyonu vakası olduğunu duyurdu.

Aşılara dirençli olduğu düşünülüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurduğu ve Haziran ayında "izlenmesi gereken mutasyon" kategorisine dahil ettiği Lambda mutasyonunun aşılar aracılığıyla vücudun ürettiği antikorlara dirençli olduğu tahmin ediliyor.

Burak Ersoy

