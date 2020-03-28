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Japonya'da ölü sayısı 63'e yükseldi

Japonya'da ölü sayısı 63'e yükseldi
Japonya'da ölü sayısı 63'e yükseldi

Japonya’da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 240'a ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 63'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 10 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 53 kişi korona virüsüne yenik düştü.

Vaka sayısı tırmanıyor

Dün Japonya genelinde tespit erdilen 102'lik rekor vaka sayısının ardından, Korona virüsüne yakalananların sayısı bugün de artmaya devam etti. Bugün öğlen itibariyle ülke genelinde 2 bin 240 kişinin korona virüsünden enfekte olduğunu duyuran sağlık bakanlığı, toplam vakaların 712'sini ise daha önce karantina altına alınan gemideki yolcu ve mürettebatın oluşturduğunu açıkladı.

65 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek 975 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

Burak Ersoy
 

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