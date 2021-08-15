Japonya'da sel heyelana neden oldu: 3 ölü

Japonya'nın Shimane, Saga, Hiroşima, Nagasaki ve Fukuoka eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde yaklaşık 3 gündür etki gösteren şiddetli yağış bugün Nagano ve Gifu eyaletlerinde etkisini artırarak sürdü. Nagano eyaletindeki Okaya şehrinde sabah erken saatlerde meydana gelen heyelanda 5 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Şahıslardan 2'sinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklanırken, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca bölgedeki bazı yollarda göçükler meydana geldiği kameralara yansıdı.

Gifu eyaletindeki Gero şehrinde ise nehir kenarındaki bir otoyolda çökme meydana geldi. Yetkililer tedbir amacıyla yolun 5 kilometrelik kesiminin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Bölgedeki nehirlerde kısmi taşkınların yaşandığı belirtildi.

Saga eyaletindeki Takeo şehri başta olmak üzere eyaletin birçok kesiminde sel baskınları ve heyelanların meydana geldiği kaydedilirken, bazı evlerin sular altında kaldığı açıklandı.

Öte yandan Shimane eyaletindeki Gotsu şehrinde de nehir taşkını nedeniyle bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı. Dün gece Hiroşima'da yaşanan heyelan felaketinin yol açtığı yıkım da bugün amatör kameralara yansıdı.

Yolda kalan araçların çamura battığı görülürken, caddelerin de heyelanın taşıdığı çamurla kaplandığı görüldü.

Felaket bölgesinde yeni risk

Ayrıca geçtiğimiz 3 Temmuz'da başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinden etkilenen ve 18 kişiye mezar olan Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde yerel otoriteler yeni heyelan riskine karşı uyarıda bulundu.

Daha önce toprak kayması meydana gelen bölgede yeniden etkisini artıran nedeniyle zeminde yumuşama gözlendiği açıklanırken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere tetikte olma çağrısı yapıldı.

Bugün öğlen saatleri itibariyle toplam 70 bin hanede yaşayan yaklaşık 150 bin kişiye yönelik acil durum uyarısının yürürlükte olduğu bildirilirken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Bilanço ağırlaşıyor

Japonya'da etki gösteren şiddetli yağışın neden olduğu heyelanda geçtiğimiz Cuma günü bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiş, en az 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanmıştı.

Son ölümlerle birlikte felaketin bilançosu 4'e yükselmiş oldu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Burak Ersoy

