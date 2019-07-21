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Japonya'da üst meclis seçimlerini Abe kazandı

Japonya'da üst meclis seçimlerini Abe kazandı
Japonya'da üst meclis seçimlerini Abe kazandı

Japonya’da Milli Meclisin üst kanadının üyelerinin yarısının yenilendiği seçimlerde Başbakan Şinzo Abe’nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti galip ayrıldı. Ancak anayasanın değiştirilmesi için gerekli çoğunluğa ulaşamadı.

Alt ve Üst Meclisten oluşan iki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya'da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sonuçlandı. Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti ve Komeito Partisi koalisyonu, seçime giren 124 sandalyenin en az 69'unu elde etti. Başbakan Abe, sandıklar açıldıktan kısa bir süre sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, seçmenin siyasi istikrarı seçtiğine inandığını ifade etti. 

Kesin sonuçların bir hafta içinde belli olması bekleniyor. Ancak ilk kesin olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Demokrat Parti anayasada reform yapabilmek için gerekli olan 3'te 2'lik çoğunluğa ulaşamadı.

Erken oylama sistemi verilerine göre, toplam 17 milyon 62 bin 771 kişi oy kullandı.  

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