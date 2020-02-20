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Japonya'daki karantina gemisinde tahliye sürüyor

Japonya'daki karantina gemisinde tahliye sürüyor
Japonya'daki karantina gemisinde tahliye sürüyor

Korona virüsü nedeniyle uygulanan karantinanın dün sona erdiği Japonya'daki yolcu gemisinden bugün yaklaşık 500 yolcu tahliye edilecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemide dün başlayan tahliye süreci bugün de devam etti. 2 haftalık karantina süreci, son testlerinde negatif sonuç veren ve virüs belirtisi göstermeyen yolcular için dünden itibaren sona ererken bugün ikinci grup da gemiyi terk etmeye başladı.

Şu ana kadar 621 yolcu ve mürettebatında korona virüsü tespit edilen gemiden dün 443 kişinin ayrıldığı açıklanırken, dünkü tahliyelerin büyük bölümünün Japon vatandaşlarının oluşturduğu bildirildi. Bugün gemiyi terk etmesi beklenen yaklaşık 500 kişilik grubun yarısını ise yabancı vatandaşların oluşturduğu kaydedildi. Tahliye sürecinin yarın son bulması bekleniyor.

Dün sona ermişti

Japonya Sağlık Bakanlığı 2 hafta süreyle Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda tutulan gemideki karantina sürecinin resmi olarak dünden itibaren sona erdiğini duyurmuştu. Yapılan son testlerin negatif çıkması ve virüs belirtisi göstermemeleri halinde yolcuların gemiyi terk edebileceği açıklanırken, daha önce enfekte olmuş yolcularla aynı odayı paylaşan kişilerin ise gözetim altında tutulmaya devam edileceği kaydedilmişti.
Öte yandan Japonya'daki sağlık otoritelerinin, eve dönen vatandaşları ile telefonla iletişimi tedbir amacıyla sürdürmeleri bekleniyor.

Burak Ersoy
 

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