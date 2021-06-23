Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama

Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yaşanan volkanik hareketliliğin ardından 1 kilometre genişliğindeki alana kaya parçalarının saçıldığı açıklandı. Yerel otoritelere göre yaralanan kimse olmazken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) olası yeni patlamada kaya parçalarının 2 kilometre genişliğindeki alana ulaşabileceği konusunda uyardı. Hükümetin de konuyla ilgili Başbakanlık Ofisi'nde bir irtibat bürosu kurduğu öğrenildi.

Küçük bir volkanik ada olan Suwanose Adası'ndaki Otake kraterinde geçtiğimiz martta da volkanik aktivite gözlenmiş, 5 ölçekli volkanik aktivite uyarı seviyesinin 3. dereceye yükseltildiği duyurulmuştu. Yetkililer, insanları kratere yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

Burak Ersoy