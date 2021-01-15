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Japonya'nın giyilebilir robotları yoğun ilgi görüyor

Japonya'nın giyilebilir robotları yoğun ilgi görüyor
Japonya'nın giyilebilir robotları yoğun ilgi görüyor

Japonya’da yorucu işlerde çalışanların iş yükünü hafifletmek üzere geliştirilen giyilebilir robotlar büyük ilgi görüyor.

Japonya’nın giyilebilir robotları yoğun ilgi görüyor - Tıkla İzle

Yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranı nedeniyle işgücü ihtiyacının giderek arttığı Japonya'da üretilen giyilebilir robotlar, ağır işlerde çalışmak zorunda olan kişilere büyük kolaylık sağlıyor. Son 5 yıldır farklı firmalar tarafından üretilen ve iş yükünü hafifletmeye yarayan robotlar, iskelete benzer yapılarıyla ayakta çalışmayı kolay hale getiriyor. Cerrahlar, kuaförler, fabrika çalışanları ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere fiziksel güç gerektiren meslek gruplarına daha rahat bir çalışma imkanı sunan söz konusu teknoloji, sağlık sorunları nedeniyle yürüme zorluğu çeken hastalar üzerinde de denenmeye devam ediyor. Giyilebilir robot teknolojisinden faydalanmak isteyenlerin en az 5 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.

Burak Ersoy

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