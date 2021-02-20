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JASAT müşteri gibi girdiği dükkanda 13 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı

JASAT müşteri gibi girdiği dükkanda 13 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı
JASAT müşteri gibi girdiği dükkanda 13 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar’da 13 ayrı suçtan aranan ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan şahıs Sandıklı’da İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Afyonkaraisar'da 13 ayrı suçtan araması bulunan ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan ayrıca dolandırıcılık suçlarından 9 ayrı dosyası olan M.E.'nin (40) Sandıklı'da yakalandı. Aranan şahıs M.E.'nin Sandıklı'da olduğunu belirleyen Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından araştırma yapıldı.

Araması olduğu için yakalanmamak için sahte kimlikler taşıyan, tanınmamak için sürekli olarak maske ve bere takan M.E., bir mobilya işletmesine ara ara gittiği bilgisini alan Jandarma ekipleri müşteri kılığında işletmeye gitti. M.E.'nin işletmede olduğunu tespit eden Jandarma ekipleri cumhuriyet savcısından aldığı talimatla işletmeye giderek M.E.'yi yakaladı.

Jandarma İlçe Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.E. adliyeye sevk edildi. Tutuklanan M.E., Afyonkarahisar E Tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Mevlüt Tınas
 

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