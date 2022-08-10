Jesus: "Avantajı koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 20.00'de deplasmanda Slovacko ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Filip Novak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, yarınki maçta daha taze kan oyuncuları sahaya sürebileceğini ve ellerinde çok fazla opsiyon bulunduğunu söyledi.

Yarın Avrupa elemesindeki ikinci maça çıkacaklarını ve ilk maçta evlerinde iyi sonuç elde ettiklerini belirten Jesus, “Bu avantajı koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Ligdeki son maçımızın üzerinden sadece 72 saat geçti. Maçtan sonra oyuncularımızdan hangilerinin az toparlandığını, hangilerinin daha çok toparlanabildiğini belirledikten sonra kadromuzla yarınki maç için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Arda Güler'le ilgili en iyi kararı vereceğim”

Arda Güler ile ilgili beklentisi ve tasarrufu olup olmadığı da sorulan Jesus, “Arda Güler konusunda her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim” ifadesini kullandı. Bir soruya karşılık, futbolda kesinlik olmadığı için form için de kesin süre belirlenemeyeceğini ve futbolun bir bilim olmadığını kaydeden Jesus, “Zaman geçtikçe istediğimiz seviyeye ulaşacağız taktik, teknik ve fiziksel olarak. Avrupa maçlarını oynamak oyuncuları gelişimi için önemli. Ne kadar maç oynarsak istediğimiz seviyeye o kadar hızlı yaklaşırız. Hiç bir zaman net süre veremezsiniz çünkü futbol kolektif bir oyun” açıklamasında bulundu.

"Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz"

Jorge Jesus, takımla geçirdiği 60 günlük sürede beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığına yönelik bir soruya da, “Şu anda geçirdiğimiz hazırlık dönemiyle ilgili konuşmak önemli değil diye düşünüyorum. Yarın Avrupa maçımız var ama 60 günlük dönem iyi geçti diyebilirim. Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi ve gelişme gösteriyorlar diyebiliyorum. Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz” diye cevap verdi.

Novak: "Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor"

Çekyalı futbolcusu Filip Novak ise, ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu ve yarınki maçı kazanmak istediklerini söyleyerek, “Öncelikle evimde olmak çok güzel. İlk defa değil bu durum. Avrupa'da oynadığımız maçlarda Çekya'ya geliyoruz. Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor. Umarım yarın başarılı bir sonuç alır ve bir sonraki maça odaklanırız” diye konuştu.

Kariyerine Zlin kentindeki bir takımla başladığı hatırlatılan Novak, “Slovacko ile Zlin arasındaki maçlar derbi gibi oluyor ve ne zaman oynanırsa oynansın ben her zaman Zlin'i tutuyorum. Yarın da elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

“Rekabetin iyi olduğunu düşünüyorum”

Forma giydiği pozisyondaki diğer oyuncularla arasındaki rekabeti değerlendiren Çekyalı oyuncu, “Ben oyuncular arasındaki rekabetin oyuncular için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes her gün elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda oluyor. Ben sol bek ve sol stoper pozisyonunda oynayabiliyorum ama hocamız beni nerede isterse orada oynamaya hazırım. Elimden gelenin en iyisini yaparım” ifadelerini kullandı.

Özgür Öztürk