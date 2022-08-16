Joshua King: 'Bugün oyunumuzu kabul ettirdik'

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Joshua King, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan King, “İyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Kırmızı kartın ardından baskıyı sürdürdük ve oyunu rakibe kabul ettirdik. Tek bir hayal kırıklığım var; ben, Emre ve Valencia bugün her birimiz 3'er gol atabilirdik. Birçok pozisyon oldu ama değerlendiremedik. İlk golümden ve ilk galibiyetimizden dolayı mutluyum” dedi.

“Rekabete inanan birisiyim”

Gol hedefi konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Joshua King, “Açıkçası maç maç devam ediyorum. Elbette kendime göre gol hedefim var ama bunu söylemek istemiyorum. Her forvet oyuncusu gol atıp katkı sağlamak ister. Rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sezon içinde sakatlıklar da olacak. Rekabeti çok değerli buluyorum, geniş kadroya inanan birisiyim. Sezon içinde herkese ihtiyaç olacak. Rekabetin takım için pozitif olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde derinlikli bir kadroya sahip olmak çok önemli. Geçen hafta Ümraniyespor maçında bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Bugün için çok mutluyum ve şimdi perşembe günkü maça odaklanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş





