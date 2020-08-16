Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni kulübü belli oldu. Transfer döneminde adı birçok Türk takımıyla ile de anılan başarılı defans oyuncusu, İtalya'nın Sassuolo ekibine transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Açıklamada, anlaşmanın detaylarına dair bir bilgi verilmedi.

Kaan Ayhan, Sassuolo'da Mert Müldür'den sonra takımdaki ikinci Türk futbolcu olacak. İtalyan ekibinde daha önce Merih Demiral da forma giymişti.

Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga'da 31, Almanya Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 34 resmi maça çıkan milli futbolcu, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Düsseldorf, 2019-2020 sezonunda Bundesliga'yı 17. sırada tamamlayarak bir alt lige düştü.

Kaan Ayhan kariyerinde daha önce Schalke 04'te forması giydi.

Oğuzhan Ort