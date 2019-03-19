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Kaçak göçmenler radardan kaçamadı

Kaçak göçmenler radardan kaçamadı
Kaçak göçmenler radardan kaçamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla kaçmak isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör Çavuş adasın da bulunan radardan kaçamadı.

Kaçak göçmenler radardan kaçamadı - Tıkla İzle

Yalıkavak koyundan gece yarısı tekne ile Yunan adalarına yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Filistin, 3 Irak uyruklu 9 kişi Gümüşlük açıklarından geçerken Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesindeki radara takıldı. Hız bir şekilde denize açılan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı görevli bot, mültecilerin olduğu tekneye operasyon düzenledi. 6 metrelik tekneye baskın yapan Sahil Güvenlik ekipleri 2 kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

Teknede bulunan 1 kişi ise organizatör olduğu şüphesiyle sorguya alındı.
Turgutreis limanına getirilen 8 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi. Teknede bulunan 1 kişi ise organizatör olma şüphesi ile gözaltına alındı.  

Eren Ayhan

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