Kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dikilitaş mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen bölgelerde çalışma başlatan ekipler, kaçak kazı yapan şahısların yerini belirledi. Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin de desteğinde şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen polis, F.Y. (26), F.Y. (33), M.A. (29), T.D. (20), H.Y. (27), C.A. (33), M.A. (36) ve M.S.Y.'yi (51) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı bölgesinde jeneratör, delici kırıcı alet, kazma, kürek, kova, merdiven, halat, çekiç, murç, hortum ve silah ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.