İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak midye avcılarına operasyon

Kaçak midye avcılarına operasyon
Kaçak midye avcılarına operasyon

Kocaeli’de “Sulak Alan” olarak ilan edilen deniz kıyısında kaçak avcılara yapılan operasyonda 2 çuval midye ve şahısların avlanmak için kullandığı 20 adet kürek ele geçirildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde “Sulak Alan” olarak ilan edinilen deniz kıyısında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, her türlü avlanmanın yasak olduğu sahil kesiminde kaçak midye avcılarının midye topladığı ihbarını alan polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye intikal eden ekipler, şahıslara denizden çıkması için çağrıda bulundu. Ekipleri gören şahıslar kaçmaya çalıştı. Amfibik deniz aracı desteği ile yapılan operasyonda şahıslar yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü kaçak avcılık yapan kişilere, yakalandıklarında yasal olarak cezai işlem uygulandı. Daha sonra tekrar denize açılan ekipler, 20 adet kürek ve iki çuval midye ele geçirdi. Ekipler, daha sonra midyeleri denize bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.