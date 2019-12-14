Kaçak midye avcılarına operasyon

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde “Sulak Alan” olarak ilan edinilen deniz kıyısında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, her türlü avlanmanın yasak olduğu sahil kesiminde kaçak midye avcılarının midye topladığı ihbarını alan polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye intikal eden ekipler, şahıslara denizden çıkması için çağrıda bulundu. Ekipleri gören şahıslar kaçmaya çalıştı. Amfibik deniz aracı desteği ile yapılan operasyonda şahıslar yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü kaçak avcılık yapan kişilere, yakalandıklarında yasal olarak cezai işlem uygulandı. Daha sonra tekrar denize açılan ekipler, 20 adet kürek ve iki çuval midye ele geçirdi. Ekipler, daha sonra midyeleri denize bıraktı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.