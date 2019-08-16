Kaçak mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı; 17 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece 23:45 sularında Gevaş ilçesine bağlı Yuva Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaçak mülteci taşıyan minibüs sürücüsünün stabilize yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile çukura saplanması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 6 ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kaçak mülteci, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Van'daki değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Minibüste bulunan ve kazada yara almadan kurtulan 14 kişi ise Yoldöndü Jandarma Karakolu'na götürülürken, kazayla ilgili tahkikat devam başlatıldı.