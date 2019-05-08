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Kadayıf Dolması Tarifi

Kadayıf Dolması Tarifi
Kadayıf Dolması Tarifi

Kadayıf Dolması tarifi haberimizde...

Malzemeler: 

1/2 kg tel kadayıf
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
1 fincan süt
4 yumurta
3 bardak şeker
2 bardak su
1/4 limon suyu
Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı: 

Şeker, su ve limon suyu kaynatılıp şurup soğumaya bırakılır. Kadayıftan bir miktar alınıp tabağın üzerine ince bir tabaka halinde kare şeklinde didiklenerek yayılır. Arasına dolma içi koyar gibi 1 çorba kaşığı ceviz içi koyulup sarılır. Yumurta ve süt çırpılır. Sarılmış kadayıflar iyice yumurtalı karışıma bulanır. Kızgın yağda altın sarısı renk alıncaya kadar kızartılır. Sıcak sıcak soğuk şurubun içine atılır ve servis yapılır.

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