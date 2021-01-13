KADES ile kadına şiddete engel konuluyor

Aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması etki alanını artırıyor.

İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında hizmete giren uygulamayı bugüne kadar 1 milyon 327 bin kişi indirdi. 68 bin 214 kadın, acil durumlarda ihbarda bulundu. Şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarlara da kolluk kuvvetleri tarafından takip edilerek, anında müdahale edildi.

2020 yılında, bir önceki yıla göre koruyucu tedbir kararında da artış oldu. 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik geçen yıl koruyucu tedbir kararı yüzde 39, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 64 arttı.

Bakanlığın açıklamasına göre 2019 yılında 336 kadın cinayeti işlenirken, geçen yıl bu sayı yüzde 21'lik azalışla 266'ya geriledi.

KADES nedir?

KADES uygulaması, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildi. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği ‘Kadın Destek Uygulamasını (KADES)', T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

