İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadıköy'de 25 yıllık binanın balkonları çöktü, mahalleli sokağa döküldü

Kadıköy'de 25 yıllık binanın balkonları çöktü, mahalleli sokağa döküldü
Kadıköy'de 25 yıllık binanın balkonları çöktü, mahalleli sokağa döküldü

Kadıköy'de 25 yıllık binada iki dairenin balkonu çöktü. Balkonlarda ve apartmanın bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olay mahallede paniğe neden oldu.

Kadıköy'de 25 yıllık binanın balkonları çöktü, mahalleli sokağa döküldü - Tıkla İzle

Olay, Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşa tarihinin 1999 depremi öncesi olduğu belirtilen bir binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlarda çökme meydana geldi.

Gürültü üzerine sokağa dökülen vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yıkılan balkondan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırken, sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bekledi.

Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Eski bir binaydı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

İLGİLİ HABER
Kudüste 2 metre yüksekliğindeki çardak çöktü: 4 yaralı Kudüs'te 2 metre yüksekliğindeki çardak çöktü: 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
İLGİLİ HABER
İzmirde korkunç olay: Çatı çöktü, itfaiye eri alevlerin içine düşüyordu İzmir’de korkunç olay: Çatı çöktü, itfaiye eri alevlerin içine düşüyordu
İLGİLİ HABER
Trumpın milyarlarca dolarlık Meksika duvarı çöktü Trump'ın milyarlarca dolarlık Meksika duvarı çöktü
İLGİLİ HABER
Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.