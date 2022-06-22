Kadıköy'de kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

Olay, dün gece saatlerinde Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Trafikte yaşanan kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yerde yaralı yatan arkadaşlarına aldırış etmeden kavgaya devam eden motorcular, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı. Ekipler, kavgaya karışan kişileri polis merkezine götürdü. Motorcuların kavga ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elyesa Karatepe - Aykut Zor