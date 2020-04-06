Kadın kuaförüne kumar baskını

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Halk Caddesi üzerinde bir kadın kuaföründen gelen gürültüler üzerine mahalleli ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinin kapısını çalan ekipler, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiye merdivenin yardımıyla birinci katta bulunan kadın kuaförüne giren ekipler, 13 şahsı kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye, kumar oynamak, kumar oynatmak, yer temin etmek suçu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Semih Can Yılmaz

