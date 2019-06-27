Kadın ustalar hareketine destek büyüyor

‘İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur' söylemiyle geçtiğimiz yıl başlayan Kadın Ustalar projesi, kadınları 50 farklı iş kolunda mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapmayı hedefliyor. Türkiye'deki kadın istihdamını artırmak amacıyla başlatılan kadın ustalar hareketine VitrA da katıldığını duyurdu.

Kadın Ustalar projesi kapsamındaki ilk banyo ustası eğitimi, 18-20 Haziran 2019 tarihlerinde Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki VitrA Atölyesi'nde gerçekleştirildi. 3 günde 4'er saatlik 6 oturumda düzenlenen program kapsamında; Eczacıbaşı Yapı Gereçleri çalışanları tarafından yıkanma alanları, banyo mobilyası, tamamlayıcı ürünler, seramik sağlık gereçleri, gömme rezervuar, armatür ve banyo aksesuarları hakkında arıza ve montaj eğitimi verildi.

En az lise mezunu 20-40 yaş aralığındaki kadınlar katılımcıların eğitim masrafları, harcırahları, eğitim dönemindeki SGK ödemelerinin yanı sıra, eğitimi başarıyla tamamlayanların sertifika sınavı masrafları; VitrA'nın desteğiyle kadinustalar.com tarafından karşılanıyor.