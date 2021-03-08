İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Söyleşisi'nin konuğu ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel oldu. Dr. Öğr. Üyesi Esra Tunçay'ın moderatörlüğünde yürütülen etkinlikte konuşan Yüksel, “Ülkemizde kadınların yüzde 25'i hala okuma yazma bilmiyor” dedi.

“Kadınlara mentörlük yapıyoruz”

ÇYDD bünyesinde yürütülen “Kadınlarla El Ele” projesi hakkında bilgi veren Yüksel, “Anadolu kadınları ile online görüşmeler yapıyoruz. 6 haftalık, kendilerini tanıma, ifade etme ve hobiler edinme içeriğine sahip ‘Kadınlarla El Ele' projesiyle ilkokul mezunu olan kadınlara ortaokul ve liseyi bitirmeleri için mentorlük yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“3 bin öğrenciye bilgisayar ve tablet verildi”

ÇYDD'nin en çok tıp, hemşirelik, öğretmenlik ve mühendislik öğrencilerine burs verdiğini belirten Yüksel, “Pandemi sürecinde öğrencilerden bilgisayar ve tablet ihtiyaçlarına dair talepler geldi. Bu anlamda ilk başta 55 öğrenciye bilgisayar alındı. 6 bin öğrenciye bilgisayar ve tablet alımı hedefi oluşturduk ve şu an 3 bin kadar öğrenciye bilgisayar ve tablet verildi” dedi.

Etkinlik, Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in kadınların sağlıkta, eğitimde, iş yaşamında ve parlamentoda eşit olmama halini azaltma amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetmesiyle son buldu.