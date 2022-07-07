İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadir Şeker'e tahliye kararı

Kadir Şeker'e tahliye kararı
Kadir Şeker'e tahliye kararı

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ve yeniden 5 Temmuz Salı günü hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in cezası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devamına karar verildi. Kadir Şeker'in avukatları tutukluluğun devamına itiraz etti. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

İbrahim Yetkin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.