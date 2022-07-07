Kadir Şeker'e tahliye kararı

Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ve yeniden 5 Temmuz Salı günü hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in cezası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devamına karar verildi. Kadir Şeker'in avukatları tutukluluğun devamına itiraz etti. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

İbrahim Yetkin