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Kadranı 280'de takılı kalan motosiklet kazasında 2 kişi öldü

Kadranı 280'de takılı kalan motosiklet kazasında 2 kişi öldü
Kadranı 280'de takılı kalan motosiklet kazasında 2 kişi öldü

Adana'da yola çıkan hafif ticari araca çarpmamak için kaldırıma çarpan ve kadranı 280'de takılı kalan motosiklette bulunan iki genç kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi. M.B. yönetimindeki hafif ticari araç D-400 karayolu kenarında kaldırımdan yola inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ömer Kaya (30) ve Nurullah Kaya'nın (25) bulunduğu 01 LJ 166 plakalı motosiklet D-400 karayolundan Ceyhan istikametine doğru yola çıktı. Motosiklet Asri Mezarlık kavşağına geldiği sırada hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca araca hafif şekilde vurup önce kaldırıma daha sonrada yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklette bulunan iki şahıs da metrelerce yükseğe uçup yere düştü. Düşmenin etkisiyle iki şahıs da ağır yaralandı. Yaralıların yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Bu arada, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede motosikletin kadranının 280'de takılı kaldığı görüldü.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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