Kafkas 2020 tatbikatı; Çin ve Belarus birlikleri Rusya'ya ulaştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçtiğimiz Temmuz ayında 21-26 Eylül arasında Rusya'nın Kapustin Yar ve Aşuluk poligonları, Karadeniz ile Hazar Denizi'nde 9 ülkenin katılacağı Kafkas 2020 askeri tatbikatının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Duyurudan sonra ilk olarak Azerbaycan, Ermenistan ordusunun katılımını gerekçe göstererek tatbikattan çekildi. Ardından Hindistan daha önce Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'den baskı görünce anlaşmadan çekildi. Hindistan da ABD tarafından aynı baskıyı tekrar görmemek ve Çin ile yaşadığı gerilim nedeniyle Kafkas 2020 tatbikatından da çekildiğini duyurdu. Son olarak Rusya ve Belarus ile "Slav Kardeşliği" tatbikatında yer alan Sırbistan, Avrupa ve ABD'nin kendilerine baskı uyguladığı gerekçesiyle söz konusu tatbikat başta olmak üzere 6 ay boyunca tüm tatbikatlardan çekildiğini duyurdu. Sırbistan'ın tatbikattan çekilmesi ile birlikte Kafkas 2020 tatbikatına katılacak yabancı ülke sayısı Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran ile birlikte 6'ya düştü.

Çin ve Belarus askeri kuvvetlerini Rusya'ya gönderdi

Sırbistan, Hindistan ve Azerbaycan'ın çeşitli sebeplerden ötürü çekildiği Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatı, 21-26 Eylül arasında Rusya'da gerçekleşecekken ülkeye ilk olarak Çin ve Belarus kuvvetleri ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin ve Belarus kuvvetlerinin tatbikatın yapılacağı alanlardan biri olan Kapustin Yar Eğitim Sahasına ulaştığı, ülke askerlerinin korona virüs önlemleri çerçevesinde sağlık kontrollerinden geçirildiği duyuruldu. Açıklamada özel önlemlerden de bahsedilirken, yabancı askerlerin askeri bot ve kamuflajlarının özel karışımlarla dezenfekte edildiği belirtildi.

Erhan Altıparmak