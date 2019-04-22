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Kağıthane'de bina yıkılırken vatandaşlar böyle kaçıştı

Kağıthane'de bina yıkılırken vatandaşlar böyle kaçıştı
Kağıthane'de bina yıkılırken vatandaşlar böyle kaçıştı

Kağıthane'de toprak kaymasının ardından bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından çevrede yaşanan panik kameralara yansıdı. Evi yıkılan vatandaşlar sinir krizi geçirirken kimi vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı. O anları anlatan vatandaşlar ise defalarca aramalarına rağmen belediyeden herhangi bir yetkilinin gelmediğini belirtti.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi. Ardından büyük bir gürültüyle toprak kaymasının yaşandığı alandaki binalardan biri çöktü. Çökme anında etrafta bulunan vatandaşlar ise büyük şok yaşadı. Vatandaşların çökme sonrası yaşadığı panik ve olay yerinden kaçışları ise kameralara yansıdı. Çökmenin ardından evi yıkılan vatandaşlar sinir krizi geçirirken kimi vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise binanın durumunu belediyeye haber vermelerine rağmen belediyeden herhangi bir yetkilinin gelmediğini belirtti. Çökmenin ardından polis ve zabıta ekipleri olayın yaşandığı alanı güvenlik çemberine alırken çalışmalar devam ediyor. 

Kağıthane'de dört katlı bina böyle çöktü

“ Defalarca aramasına rağmen belediyeden ve ya başka bir yetkili gelmedi”
Bölgede yaşayan ve olayı anlatan Metin Özer, Ben burada oturuyorum uzun zamandan beri istinat duvarının arkasında su toprağı yumuşattığı için yolun arası açılmaya başlamıştı. Şurada bir komşumuz var. Defalarca aramasına rağmen belediyeden ve ya başka bir yetkili gelmedi. Ne zaman ki burası çöktü herkes doldu” dedi.

“Başkanımıza buradan söylüyorum lütfen bize yardımcı olun”
Yaşanan toprak kayması nedeniyle korku içinde olduklarını dile getiren Saliha Tepe, “Başkanımıza buradan söylüyorum lütfen bize yardımcı olun millet burada korkuyor. Yanımızdaki ev de yıkılmak üzere, ne yazık ki” ifadelerini kullandı.  

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