Kağıthane'de istinat duvarı çöktü! 4 araç enkaz altında kaldı

Olay, saat 01:30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binayı çevreleyen istinat duvarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme yaşandı. Duvarın çökmesiyle can kaybı yada yaralanma olmazken park halinde bulunan 4 araç enkaz altında kaldı.

''Vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü''

Binada bulunan vatandaşlar çökme sonrası yaşanan sarsıntı ve gürültü nedeniyle korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina ve çevresinde inceleme yapılması amacıyla belediye ekiplerine haber verildi.

Gürültü sonrası dışarıya çıktığını ifade eden bir bina sakini,

‘'Gece saat 01:30 sıralarında uyuyorduk ve baya şiddetli bir rüzgar sesi geldi. Ne olduğunu anlamadık, çatı falan uçtu sandık. Daha sonra komşular arayınca istinat duvarının çöktüğünü anladık ve hemen ekipleri aradık. İtfaiye ekipleri geldi ve mühendislerin inceleme yapacağını belirtti'' dedi

Tedbir amaçlı binada yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda beklerken ekipler duvarda meydana gelen çökme ile ilgili inceleme başlattı.

''Çöken istinat duvarı ile ilgili basın açıklaması''

Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kağıthane'ye bağlı Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde uzun yıllar önce vatandaş eliyle yapılan bir istinat duvarının çökmesine neden oldu. Gece 02.00 sularında meydana gelen olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Taştan imar edilen istinat duvarının uzun yıllar önce yapıldığı belirlenmiştir. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı; duvar tabanında bulunan toprakta su basıncı oluşturarak çökmeye neden oldu. Çökme sonucu alanda park halinde bulunan 4 araç zarar gördü. Belediye ekiplerimiz gece, olayın gerçekleştiği an itibariyle bölgeye gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Güvenlik çemberine alınan yerde ekipler tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, çalışmalar sürdürülüyor. Bölge şu an güvenli hale getirilmiş durumda.”

