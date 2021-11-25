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Kâğıthane'de mobilya imalathanesinde yangın

Kâğıthane'de mobilya imalathanesinde yangın
Kâğıthane'de mobilya imalathanesinde yangın

Kâğıthane’de 6 katlı binanın 3. katında bulunan mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Atölyede çıkan yangın sebebiyle maddi hasar meydana geldi.

Kâğıthane’de mobilya imalathanesinde yangın - Tıkla İzle

Yangın saat 01.00'da Kâğıthane Sultan Selim Mahallesi Aybike Sokağı üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin 3. katındaki mobilya imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre kattan alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangının çıktığı yere Beşiktaş, Seyrantepe ve Şişli'den gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalara başladı.

Davut Has
 

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