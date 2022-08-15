Kağıthane'de sel sularında mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarıldı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede etkili oldu. Yağış nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi su baskını meydana geldi. Su baskını nedeniyle kaldırımda mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların iş makinesi ile kurtarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Doğan Can Cesur