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Kahramanmaraşlı şehidi aynı bölgede görev yaptığı kardeşi getirdi

Kahramanmaraşlı şehidi aynı bölgede görev yaptığı kardeşi getirdi
Kahramanmaraşlı şehidi aynı bölgede görev yaptığı kardeşi getirdi

Suriye’de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Hatay'dan kalkan askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) naaşına, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı da eşlik etti. Şehit Saygılı'nın baba, anne ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamazken, kardeşlerinden 3'ünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Şehit Saygılı'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip, Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.

Muhammet Özer - Halil Ulubey
 

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