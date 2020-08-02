İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı

Kahramanmaraş'ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı
Kahramanmaraş'ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Fırnız ve Andırın ilçesi Ayşepınar mevkiindeki ormanlık bölgelerde çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer ve 40 yangın işçisinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği yangınlarda yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.
Yanan alanların genellikle piknikçilerin uğrak yerleri olduğu öğrenilirken, yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.