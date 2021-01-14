İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta olay üstüne olay çıkaran kadına dava

Kahramanmaraş'ta olay üstüne olay çıkaran kadına dava
Kahramanmaraş'ta olay üstüne olay çıkaran kadına dava

Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki gösteren ve 11 ay önce de kentte bir çay bahçesinde kendini uyaran garsonların kafasına kül tablası fırlatan Gülcan Ç. hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ın Yirmiikigün Mahallesi'nde gittiği güzellik merkezinde maske takması için uyarılınca olay çıkararak tekrar gündeme gelen Gülcan Ç. (28), 16 Şubat 2020'de de çay bahçesinde olay çıkarmıştı.

İşletme sahibi ve garsonların şikayeti üzerine Gülcan Ç. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, Gülcan Ç. hakkında mala zarar verme, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 6 yıl 10 hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Kahramanmaraş 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gülcan Ç.'nin de şikayetçi olması nedeniyle çalışanlardan Yaşar Y. hakkında da 1 yıl hapis cezası istendi.

Halil Ulubey

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.