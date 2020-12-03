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Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin 3. katında bir silahlı saldırı yaşandı. Olay üzerine bölgeye giden ekiplere de saldıran şahıslar ikisi polis 5 kişiyi yaraladı. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.

Halil Ulubey
 

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