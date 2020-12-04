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Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı sonucu polis memuru Barış Göl’ü şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı. Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, özel harekat polisinin katıldığı operasyonla yakalandı. Yakalan ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek binasına getirilen katil zanlısı Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Muhammet Karataş'ın Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Halil Ulubey
 

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