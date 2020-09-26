İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga; 14 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga; 14 yaralı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga; 14 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'nde meydana geldi.
İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga silahlı olaya dönüşürken kavgada A.B, S.B, A.B, O.B, A.B, Ö.B, Y.B, B.N.B, S.B, E.T, A.T, S.T, B.T. ile M.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan A.B. ile E.T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.