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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolu kent girişinde yaşandı. Adem Güneş idaresindeki 46 ADG 960 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 S 0359 plakalı minibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa alındı. Otomobil sürücüsünün hastane yolunda hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüs sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Halil Ulubey
 

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