Kahvehanenin çöp kovasından tarihi eser fışkırdı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takibi sonucu akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda kahvehane içerisinde arama yapan polis ekipleri, çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik' dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi. İş yerinde çalışan M.K.'ya ait olduğu tespit edilen tarihi eserlere el konuldu. M.K.'nın tarihi eserleri, kazı yaparak ve başka kişilerden temin ederek toplandığı öğrenildi.

Bu kapsamda operasyonu genişleten polis, tarihi eserlerin bir kısmını M.K.'ya verdiğini tespit ettiği, B.K. ve V.D.'yi de farklı adreslerde yakaladı. Yakalanan 3 kişi, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca, KOM ekipleri şehir merkezine girmeye çalışan bir otomobilde yaptığı aramada 32 şişe sahte alkol ve aynı zamanda kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili K.Y. ve A.T gözaltına alındı.

Muhammet Özer