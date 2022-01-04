Kalp krizi geçiren hasta 30 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bahçıvan olarak çalışan 64 yaşındaki Ali Doğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanenin acil servisine kaldırıldı. Kalbi duran ve bilinci kapalı olan Doğan'a, doktorlar tarafından 30 dakika kalp masajı yapıldı ve 12 kez elektroşok uygulandı. Kalbi çalışmaya başlayan hastaya, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Fedai tarafından anjiyo yapıldı. Yapılan anjiyoda damarları tıkalı olan hastanın balon ve stent işlemi sonucu kalbine kan akışı sağlanarak hayata tutunması sağlandı. Dr. Fedai, “Acil serviste hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilerek kalp mesajı başlandı. Ölümcül ritim bozukluğu olması üzerinde sürekli elektroşok uygulandı. Hastamıza totalde 30 dakika kalp masajı, 12 defa elektroşok uygulandı. Yapılan anjiyoda damarları tıkalı olan hastaya balon ve stent işlemi sonucu kalbe kan akışı sağlandı. Hasta üç günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşan Ali Doğan, hastane personeline ve Dr. Halil Fedai'ye teşekkür etti.



Bekir Şeyhanlı

