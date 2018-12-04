Kampanyada sadece yemek ve tarih olmasın

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir ekiple, 2019'da yeni bir Türkiye markası ve logosu oluşturma kararı alındı. Bu doğrultuda 2019 yılı yurt dışı reklam ihalesi hazıklıkları yapıldı. İhale hazırlığı kapsamında hazırlanan dokümanlarda 2014 yılında başlatılan “Turkey Home” kampanyasının doygunluk seviyesine ulaşarak miadını doldurduğu belirtildi. Bu amaçla Türkiye marka kimliğinin yeniden kurgulanarak, bireyle iletişimi güçlü farklı bir tanıtım stratejisi ortaya konması hedeflendi. Kampanya ile oluşturmak istenen algı “‘Türkiye her zaman iyi bir fikir', ‘Türkiye mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir ülke', ‘Türkiye'de tatil yapmak çok popüler ve prestijli', ‘Türkiye farklı bir deneyim sunuyor'” başlıkları ile belirtildi. Kampanyada dikkat edilmesi gereken noktalar ve vazgeçilmezler olarak ise “Kesinlikle bir ucuzluk kampanyası istemiyoruz, kalite her zaman ön planda olmalı. Oryantalizm öğelerine yer verilmesi kesinlikle istenmiyor. İletişimden kaliteli, modern bir Türkiye algısı çıkmasını istiyoruz. Didaktik bir iletişim istemiyoruz. Akılda kalıcı, görsel ve işitsel anlamda tetikleyici bir slogan istiyoruz. Vereceğimiz ana mesajda insanlara ülke olarak ürünlerimizin (yemek, tarih, tabiat) ne kadar etkileyici olduğunu anlatmak yerine Türkiye'nin onlarda bıraktığı hissi tasvir etmemiz gerekiyor” değerlendirmeleri yapıldı.

Türkiye Gazetesi