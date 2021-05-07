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Kamyonet duran tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Kamyonet duran tıra arkadan çarptı: 1 ölü
Kamyonet duran tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Karaman’da dinlenme cebinde duran tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Mustafa Kocagır yönetimindeki 42 BLT 88 plakalı kamyonet, sürücüsü öğrenilemeyen ve dinlenme cebinde durmakta olan tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Kocagır, sıkıştığı direksiyon mahallinden kurtarılarak ambulansla Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı. Kocagır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı
 

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