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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Kahramanmaraş’ta eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Tıkla İzle

Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Caddesi'nde yük taşıyan bir kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AZ 210 plakalı kamyonet, kent merkezinde seyir halindeyken kasasında yük ve bir de vatandaş taşıdığı görüldü. Kamyonetin kasasındaki sandalyelere oturan vatandaşın tehlikeli ve ilginç yolculuğu ise başka bir araçtaki vatandaş tarafından kaydedildi. Kasada yolculuk yapan vatandaş adeta kazaya davetiye çıkardı. Kamyonet daha sonra Onikişubat ilçesi istikametinde gözden kayboldu.

Halil Ulubey
 

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