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Kamyonet kasasında uyuyarak yolculuk yaptı

Kamyonet kasasında uyuyarak yolculuk yaptı
Kamyonet kasasında uyuyarak yolculuk yaptı

Maltepe’de açık kasa kamyonetin kasa kısmında güneş gözlüğünü takıp uyuyan bir kişinin tehlikeli ve ilginç yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonet kasasında uyuyarak yolculuk yaptı - Tıkla İzle

Maltepe'de D-100 karayolu üzerinde araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet kasasında bir kişi uyuyarak yolculuk yaptı. Güneş gözlüğünü takmayı ihmal etmeyen kamyonet kasasındaki kişi trafikteki gürültüye aldırış etmeden dakikalarca uyudu. Kamyonet kasasında uyuyarak kilometrelerce yolculuk yapan kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Korunaksız bir şekilde kasada uyuyarak yolculuk yapan kişinin trafikte seyir halindeyken uyumasının yanı sıra daha rahat uyumak için güneş gözlüğünü takması da trafikteki diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öte yandan kamyonet içerisinde yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin ise kamyonetin seyir halinde olduğu esnada aracın kapısını bir süre açarak gitmesi ise korku dolu anlara neden oldu.

Enes Şamil Gönenç
 

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