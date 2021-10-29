Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı

Olay, dün öğlen saatlerinde Kıraç Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü. Bazı vatandaşlarında İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli