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Kamyonet takla attı: 1 ölü

Kamyonet takla attı: 1 ölü
Kamyonet takla attı: 1 ölü

Van’ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Çaldıran-Van karayolunun Ayrancılar mevkiinde meydana geldi. Salih Kibar (27) yönetimindeki 65 AT 523 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kibar, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan Kibar, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.  

M. Emin Arvas

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