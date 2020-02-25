Kamyonetle motosiklet böyle çarpıştı

Alınan bilgiye göre, kaza Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Furkan G idaresindeki 34 BUK 984 plakalı motosiklet ile Naci H idaresindeki 16 MA 4137 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına kazayı gören vatandaşlar yetişti. Bu sırada kazaya karışıp kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü vatandaşlar tarafından durduruldu. Yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Seyfettin Aras