Kan akan kardeş kavgası barışla sonuçlandı

Yaklaşık 13 ay önce Adıyaman Sümer Meydanı'nda iki kardeş ve çocukları arasında çıkan baltalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Remzi Gül ve öz kardeşi Abdullah Gezginci kardeşler arasında miras yüzünden çıkan kavgada 21 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan bu olayın ardından kanaat önderlerinin girişimiyle iki kardeş ve çocukları barıştı. Gölbaşı ilçesi Merinos Taziye Evinde düzenlenen barış yemeği ile kardeşler barıştı. Dualar eşliğinde gerçekleşen barış törenin de konuşan Remzi Gül (Pala Remzi), “Miras yüzenden bir anlık öfke ile kavga ettik. Aynı ana babanın evlatlarıyız. Ölen benim yeğenim, cezaevine giren benim oğlumdu. İkisi de benim canımdı. Keşke olmasaydı. Kavgamıza neden olan evi kardeşime verdim ve aramızda sıkıntı yok. Barıştık sonumuz iyiye gitti. İnşallah böyle bir şey olmaz” diye konuştu.

Ahmet Arslantaş

